Per lo scudetto non servono mica 100 punti

Calcio Napoli - Ma veramente credevate che il Napoli potesse restare imbattuto fino al termine della stagione? A vedere i commenti social sembra proprio che la squadra di Luciano Spalletti avrebbe dovuto vincere tutte fino alla fine arrivando oltre i 100 punti. La sconfitta contro l'Inter, anche per il gioco mediatico che spinge per avere un campionato aperto, viene fatta passare come un campanello d'allarme. A Napoli d'altronde basta buttare nel calderone di tutto per dare vita a teorie fantasiose (l'ultima è la frase di Handanovic) per amplificare un qualcosa che prima o poi doveva accadere. Il passo falso di San Siro può essere senza dubbio un messaggio importante per Spalletti. Vero che un vecchio proverbio del calcio dice che squadra che vince non si cambia, ma in alcuni casi qualche deroga può essere concessa. Sia chiaro, il Napoli resta forte e questi ragazzi ci hanno fatto divertire tanto in casa e fuori.

Probabilmente in

questo momento c'è chi ha bisogno di brillantezza. La nostra è una percezione visto che non conosciamo il programma atletico preparato dal sapiente staff di mister Spalletti. La mossa Rrahmani è stata un azzardo, un rischio calcolato che poteva essere evitato. Vero, il risultato finale condiziona le scelte ma quella del kosovaro è apparsa a molti uno scommessone enorme. Mai come in questo momento, Spalletti ha già dato prova in passato, non bisogna guardare in faccia a nessuno. Anche a costo di fare scelte impopolari. Se Kvara, Anguissa e Zielinski devono ancora carburare a pieno regime è giusto lasciare spazio a chi ha più gamba e freschezza.

Per vincere uno scudetto non servono 100 punti. Basta avere testa, gambe e cuore. Il Napoli li ha e non può una gara cancellare quanto fatto finora. Poi se qualcuno pensava che per vincere un tricolore servissero altre 21 vittorie consecutive allora vuol dire che si vuole sfruculiare il pasticciotto perchè fa audience, like e condivisioni. Si può vincere anche con molto meno. Purtroppo in questa città non si vince, purtroppo, uno scudetto da tanti anni. Probabilmente non si sa più nemmeno come si fa. E' giusto dunque riaggiornarsi e dare una bella rinfrescata. Si può perdere, fa parte del calcio. La classifica però dice ancora Napoli.

