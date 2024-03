Paradosso Napoli a centrocampo: tra prestiti, flop e mercato sono tutti in discussione

Cerco un centro di gravità permanente cantava Franco Battiato. Il Napoli si trova con un intero reparto in discussione dalla prossima estate. Sembra quasi essere davanti ad un vero e proprio unicum se vogliamo dirla tutta. Tra voci di mercato, prestiti da valutare e già bocciati (vedi il belga Dendoncker), e con Zielinski nuovo cittadino di Milano, il centrocampo del Napoli rischia di somigliare ad una stazione ferroviaria dove c'è un via vai tra treni che partono ed arrivano senza sosta.

Questa è stata senza dubbio la settimana di Lobotka. Tra le parole del suo agente prima e di Laporta poi, lo slovacco si è praticamente messo da solo sul mercato in attesa della chiamata del Barcellona. All'alba dei 30 anni è umano pensare di cambiare vita approdando in un club importante, anche se non in un momento economico felice, come quello catalano. Nessuno deve sentirsi offeso o tradito, fa parte del calcio. A centrocampo c'è poi quel Demme ormai separato in casa e fuori da qualsiasi discorso tecnico. L'italo tedesco ha ancora un anno di contratto ed in estate dovrà trovarsi una sistemazione.

Dell'addio di Zielinski si è già detto tutto. A gennaio è arrivato Hamed Junior Traorè in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli lo sta sperimentando, ma la sua permanenza in azzurro è tutta da valutare. Chi non resterà è il belga Dendoncker che farà ritorno all'Aston Villa. Cajuste, arrivato la scorsa estate, non ha convinto. Anguissa sta subendo una involuzione piuttosto importante, il suo rendimento non è stato assolutamente positivo finora. Folorunsho e Gaetano torneranno alla base dopo i prestiti all'Hellas Verona e Cagliari. Per caratteristiche servirebbero a questo Napoli che però deve scegliere prima l'allenatore. Se non viene definito questo passaggio, il futuro di Michael e Gianluca sarà tutto da valutare come giusto che sia.

Insomma, il Napoli si trova con il paradosso di avere un intero reparto in discussione o quasi. Il centrocampo è il settore nevralgico di una squadra. Si tratta di un reparto che sposta gli equilibri nelle gare. Da lì passano tutte le azioni di gioco attive e passive. Numericamente bisognerà intervenire puntando sull'usato sicuro (Folorunsho e/o Gaetano) oltre che innestando gente fresca, motivata e nel pieno maturazione calcistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA