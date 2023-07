Nella morsa del serpente: in Abruzzo il Napoli può far saltare il banco

Tra due settimane De Laurentiis svelerà dove potrà realmente arrivare questo Napoli. Il presidente, durante la presentazione della squadra sul palco a Dimaro, ha spiegato che il 12 agosto sarà il momento giusto per dichiarare il reale obiettivo di una squadra chiamata a difendere il titolo di campione d'Italia. Castel di Sangro dunque sarà il centro del mondo mediatico, organizzativo ed anche contrattuale a questo punto. In Abruzzo è probabile possano arrivare altri annunci di prolungamenti contrattuali dopo quello di Giovanni Di Lorenzo avvenuto alla maniera ADL che ha spiazzato giornalisti ed anche il diretto interessato.

Chissà se De Laurentiis abbia voluto attendere la seconda fase della preparazione per affondare il colpo sulle operazioni in entrata anche per questioni scaramantiche. Lo scorso anno proprio a Castel di Sangro si diede la stura alle operazioni Raspadori, Kim e non solo. Chiaramente un imprenditore avveduto come ADL non può basare le sue strategie aziendali solo sulla fortuna. E' evidente che il Napoli abbia una strategia non improvvisata bensì silenziosa. Un po' come quella di un serpente che attende pazientemente la preda per poi chiuderla all'angolo nella sua morsa.

Molti tifosi, in preda all'ansia dell'acquisto compulsivo, chiedono a gran voce rinforzi conoscendo peraaltro a malapena i soliti 5 nomi che da mesi leggiamo ovunque. Il Napoli ci ha abituato da anni a lavorare lontano dai riflettori, senza riemepire i giornali con nomi roboanti. Riuscire a prolungare il contratto di Osimhen sarebbe come aver acquistato un Haaland piuttosto che un Mbappè perchè parliamo del terzo attaccante più forte in circolazione in questo momento. Se a questo aggiungiamo un difensore centrale e probabilmente un centrocampista ed un'ala in grado di intercambiarsi nel corso della stagione, la rosa sarebbe più che competitiva. Castel di Sangro, Roma (sede della FilmAuro), Castel Volturno: il filo diretto inizia ad essere più che mai caldo.