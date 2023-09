Napoli-Udinese, probabili formazioni Il Mattino: ancora fuori Lindstrom, solo due cambi per Garcia

Ultimissime Calcio Napoli - Nessuna novità di formazione particolare per Rudi Garcia in vista di Napoli-Udinese di stasera. Fosse stato un altro momento, come riporta Il Mattino oggi in edicola, probabilmente avrebbe optato per gli inserimenti dall’inizio di Cajuste e Lindstrom costati 37 milioni di euro. Ma adesso servono i risultati e allora niente turnover, con la sola staffetta Mario Rui-Olivera e Politano-Raspadori rispetto al match di Bologna.

Probabili formazioni Napoli-Udinese