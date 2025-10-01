Napoli Futsal in Comune, Manfredi: "Promessa mantenuta". Il patron Perugino: "Sogno Palazzetto avverato"

Si è tenuta quest’oggi la conferenza stampa del Napoli nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Una mattinata all’insegna della convivialità, animata dalla passione per il calcio a 5 e dell’amore per Napoli e il Napoli. Tema della conferenza il ritorno del Napoli Futsal a Napoli, gli azzurri, infatti, giocheranno le gare interne del campionato di Serie A al PalaVesuvio, con ingresso gratuito per tutta la regular season.

La società ha omaggiato gli imprenditori vicini al club con una targa celebrativa. A fare gli onori di casa è stata l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante: “Ci eravamo lasciati con una promessa, siamo riusciti a mantenerla. Un piacere e un onore, il PalaVesuvio è il nostro palazzetto più prezioso. Sono molto fiera. Il presidente Serafino Perugino è un imprenditore napoletano partito dal nulla e il Napoli è una realtà che va sostenuta. Stiamo immaginando il PalaVesuvio come un centro di Confederazioni, gestito dal Comune e dal Coni. Il nostro obiettivo è di riempire il palazzetto, far appassionare i tifosi al calcio a 5. La nostra casa ora è finalmente anche vostra”.

Segue l’intervento di Camine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC-LND: “La Campania vanta quattro società nella massima serie nazionale che fanno da traino a tutto il movimento regionale. Ringrazio il presidente Perugino e il Comune per quello che hanno fatto e per la promessa mantenuta. Il Napoli è una società importante che ora ha una propria casa”.

Il presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia ha poi sottolineato il grande momento che sta vivendo il Futsal e l’importanza di giocare in strutture come il PalaVesuvio che favoriscono la crescita dell’intero movimento: “Una giornata di festa, in Campania mi sento a casa. Ringrazio il Comune, tempo fa abbiamo seminato e oggi stiamo raccogliendo i frutti. Come Divisione Calcio a 5 ci siamo fatti trovare pronti quando il presidente Perugino ha espresso la volontà di giocare al PalaVesuvio. L’organizzazione del Napoli ha agevolato i nostri compiti. È un momento di grande entusiasmo per il Futsal e avere palasport importanti allarga la cartina geografica, immaginiamo che l’Italfutsal possa giocare al PalaVesuvio. La Final Four di Champions in Italia è un esempio che testimonia la nostra crescita. Vogliamo un Futsal dal respiro europeo e case così prestigiose agevolano le nostre idee. Prometto di portare la Nazionale al PalaVesuvio”.

È la volta del presidente del Napoli Serafino Perugino che con una lettera ricca di emozione esprime profonda gratitudine al sindaco Manfredi e all’Amministrazione per aver mantenuto la promessa: “Sono molto felice, per me e per il Napoli Futsal è una giornata storica: un sogno che si realizza grazie all’impegno e alla sensibilità del sindaco Manfredi, lo ringrazio di cuore per aver mantenuto la promessa. Un ringraziamento sincero all’assessora Ferrante, è stata la prima a credere nel mio progetto sportivo. Ringrazio il mio presidente Stefano Castiglia, un uomo semplice ma di grande visione e serenità. Sempre al fianco delle società, con l’attitudine di chi vuole ascoltare. Il Napoli è un piccolo gioiello, ma mancava un tassello: riportare la squadra in città. Oggi si chiude un cerchio. Abbiamo un settore giovanile di altissimo livello, lavoriamo affinché i ragazzi di Napoli abbiano la possibilità di fare sport nel modo giusto con un vivaio organizzato. Lo sport è palestra di vita: insegna ai ragazzi il rispetto, l’educazione e li forma anche professionalmente. Alla squadra: chi ha paura di fallire fallisce, vi voglio coraggiosi, feroci e imprevedibili. Mettetevi in discussione ogni giorno per diventare prima uomini e poi calciatori migliori. Ho un progetto di riqualificazione dell’intero PalaVesuvio affinché diventi un punto di riferimento per tutta la comunità. È a completa disposizione nei modi e nei termini che il sindaco ritiene opportuni. Il Napoli è passione, appartenenza e orgoglio. Oggi inizia una nuova storia insieme con Napoli al nostro fianco”.

Infine, l’intervento del sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi: “Sono veramente felice, abbiamo chiuso un percorso. Avevo assunto un impegno e l’ho mantenuto. Abbiamo individuato un percorso insieme, abbiamo fatto le cose per bene in maniera organizzata e regolare. Il PalaVesuvio deve essere la casa dello sport dove possono convivere tante realtà. Con grande soddisfazione abbiamo mantenuto la promessa. Ringrazio il Presidente Perugino e la sua famiglia per la passione e i sacrifici che mettono ogni giorno in campo. Una società ai vertici del campionato italiano, li ringrazio per il lavoro che stanno facendo. Questo è un punto di partenza, il PalaVesuvio ha bisogno di tanti interventi, c’è un progetto in atto: il palazzetto ha grandi potenzialità. Sono cresciuto nei campi dilettantistici sono l’anima dello sport e danno l’energia per far crescere i grandi campioni. Prometto che verrò a vedere qualche partita”. In chiusura la presentazione della squadra con mister Angelini e capitan Fernando Perugino che insieme gettano le basi per la stagione appena iniziata. La carica del mister: “Ringrazio l’Amministrazione e il presidente. Sono in questo sport da tanto tempo e nessun sindaco di una città importante ha mai aperto le porte del Comune e di un palazzetto per una squadra. Mi sono preso una grossa responsabilità. Chiedo ai ragazzi di fare i fatti, abbiamo cambiato tanto ma ci faremo valere. Cercheremo di dare sempre tutto”. Impegno, costanza e lavoro le basi da cui ripartire per capitan Perugino: “L’emozione è tanta, un momento importantissimo. Un passo storico, ringraziamo il sindaco. Abbiamo tanta voglia di stupire e fare bene: lo dimostreremo in campo”.