Lecce-Napoli, le probabili formazioni: due cambi certi per Spalletti, Raspadori insidia Simeone

Notizie Calcio Napoli - Lecce-Napoli, occasione immediata per cancellare la scoppola milanista e per rilanciarsi prepotentemente in campionato e in vista della Champions. Cinque giorni dopo il clamorso tracollo in casa, riecco gli azzurri in campo. Appuntamento a Via del mare, contro la squadra che prima di tutti arginò gli azzurri a inizio campionato. Eravamo all'epoca agli sgoccioli dell'estate - quindi proprio all'inizio - e non era ancora nato il Napoli di Luciano Spalletti come lo intendiamo oggi. "Servono 15 punti per lo scudetto", ha riferito oggi il mister in conferenza stampa. Dunque 5 vittorie. Direzione Puglia allora per scalare subito a -4.

ULTIMISSIME LECCE - Reduce dalla sconfitta a Empoli, anche la squadra di Marco Baroni cerca riscatto. Il +8 sulla zona retrocessione offre una discreta serenità, ma non sufficiente per considerarsi fuori dalla lotta e gioocare senza cortello tra i denti. Il modulo sarà il solito: 4-3-3, con Falcone tra i pali e difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. In mediana ci sarà come al solito Hjulmand in cabina di regia, con Maleh da una parte e Gonazalez dall’altra. In attacco il solito punto di riferimento Strefezza con Di Francesco sull'altro versante e dovrebbe essere Colombo - autore del gol all’andata - il massimo terminale offensivo.

ULTIMISSIME NAPOLI - Potrebbero esserci delle rotazioni invece nel Napoli soprattutto in vista della Champions League, ma niente stravolgimenti. In difesa scalpita Juan Jesus fresco del rinnovo contrattuale, ma al momento sembrerebbe favorito ancora Kim apparso in affanno nell’ultima gara. Il coreano andrebbe dunque a formare il solito tandem con Rrahmani, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Meret in porta. In mediana dovrebbe essere confermato Anguissa nonostante la prova opaca contro il Milan, mentre invece Elmas dovrebbe rilevare Zielinski con Lobotka nel cuore del centrocampo. In attacco ritocca a Lozano sull’out destro. Kvaratskhelia dall'altra parte. Nuova chance per Simeone al posto di Osimhen anche se scalpita e insidia Raspadori.

Probabili formazioni Lecce-Napoli