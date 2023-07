L'impatto iniziale di Garcia sulle squadre: media punti e rendimento dal 2004 | FOCUS

Rudi Garcia per Serie A, Champions League e Coppa Italia, abbiamo voluto confrontare il ruolino di marcia del nuovo allenatore del Napoli nelle prime 10 giornate di campionato. Abbiamo preso come parametro di riferimento tale numero di partite in quanto rappresenta un numero congruo per tirare fuori qualche dato certamente interessante anche per cercare di focalizzarci su che tipologia di partenza bisogna aspettarsi da Garcia. Calcio Napoli - In attesa di capire quale sarà la rosa definitiva che avrà a disposizioneper Serie A, Champions League e Coppa Italia, abbiamo voluto confrontare il ruolino di marcia del nuovo allenatore del Napoli nelle prime. Abbiamo preso come parametro di riferimento tale numero di partite in quanto rappresenta un numero congruo per tirare fuori qualche dato certamente interessante anche per cercare di focalizzarci su che tipologia di partenza bisogna aspettarsi da Garcia.

Rendimento Rudi Garcia, da Digione fino Al-Nassr

La prima squadra allenata da Rudi Garcia è stato il Digione. L'allenatore ha trascorso un triennio su quella panchina. Prendendo il numero di 10 partite di campionato, Garcia nel Digione ha ottenuto i seguenti punteggi:

2004/05 15 punti: 4 V, 3 P, 3 S. Media punti 1,5

4 V, 3 P, 3 S. Media punti 1,5 2005/06 13 punti: 3 V, 4 P, 3 S. Media punti 1,3

3 V, 4 P, 3 S. Media punti 1,3 2006/07 13 punti: 3 V, 4 P, 3 S. Media punti 1,3

Dopo l'esperienza al Digione, Garcia passa alla guida de Le Mans dove resta una sola stagione. Lo score nelle prime 10 giornate di campionato fu il seguente:

2007/08 21 punti: 6 V, 3 P, 1 S. Media punti 2,1

Per Garcia si aprono le porte del Lille con cui vince i primi trofei e vi resta praticamente cinque stagioni. Ecco i risultati nelle prime 10 giornate:

2008/09 16 punti : 4 V, 4 P, 2 S. Media punti 1,6

: 4 V, 4 P, 2 S. Media punti 1,6 2009/10 10 punti : 2 V, 4 P, 2 S. Media punti 1

: 2 V, 4 P, 2 S. Media punti 1 2010/11 14 punti : 3 V, 5 P, 2 S. Media punti 1,4

: 3 V, 5 P, 2 S. Media punti 1,4 2011/12 19 punti: 5 V, 4 P, 1 S. Media punti 1,9

5 V, 4 P, 1 S. Media punti 1,9 2012/13 14 punti: 3 V, 5 P, 2 S. Media punti 1,4

Dopo la Francia, arrivano gli anni della Roma dove Garcia riesce anche a stabilire il record di 10 vittorie consecutive ad inizio del campionato:

2013/14 30 punti: 10 V. Media punti 3

10 V. Media punti 3 2014/15 22 punti: 7 V, 1 P, 2 S. Media punti 2,2

7 V, 1 P, 2 S. Media punti 2,2 2015/16 23 punti: 7 V, 2 P, 1 S. Media punti 2,3

Dopo la Roma si torna nuovamente in Francia al Marsiglia dove subentra a campionato in corso nella stagione 2016-17. Noi abbiamo preso come riferimento le due annate successive in cui è partito dall'inizio:

2017/18 16 punti: 5 V, 3 P, 2 S. Media punti 1,6

5 V, 3 P, 2 S. Media punti 1,6 2018/19 19 punti: 6 V, 1 P, 3 S. Media punti 1,9

Anche al Lione prende la squadra in corsa nella stagione 2019/20 subentrando alla decima giornata. Anche qui abbiamo preso come parametro l'annata successiva. La media punti è di 1,7.

2020/21 17 punti: 4 V, 5 P, 1 S

Infine c'è l'esperienza in Arabia Saudita della scorsa stagione quando ha guidato l'Al-Nassr con il seguente score nelle prime 10 giornate. La media punti è di 2,3:

2022/23 23 punti: 7 V, 2 P, 1 S

