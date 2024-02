L'evoluzione del monte ingaggi Napoli con rinnovi, acquisti e l'arrivo di Mazzarri: tutte le cifre | FOCUS

Numericamente è stata una campagna acquisti e cessioni molto movimentata quella del Napoli. Il direttore sportivo Meluso, al suo primo vero mandato dopo essere subentrato a luglio in piena corsa, ha mandato a giocare praticamente chi aveva avuto poco spazio come Zanoli, Gaetano e Zerbin. L'anomalia, anche per tempistiche, è stata la cessione di Elmas a Lipsia quando ancora il mercato non era ancora aperto. Un affare che ha portato nelle casse del Napoli 25 milioni di euro cash. Poi, come giusto che sia, il Napoli ha investito nei cartellini di quei calciatori funzionali a qualsiasi allenatore: Mazzocchi e Ngonge sono utili per tutte le stagioni. Prevedibili le scelte in prestito con diritto di Traore e Dendoncker. Prospettico invece il guizzo per Popovic.

Conti alla mano, quella appena chiusa è la seconda sessione di mercato invernale più cara della gestione De Laurentiis ( CLICCA QUI ). Sono stati investiti 21 milioni in cartellini definitivi. A questa somma, vanno aggiunti qualche migliaia di euro per i prestiti onerosi di Traore e Dendoncker. Possiamo dunque dire che il tesoretto Elmas sia stato praticamente speso per Mazzocchi e Ngonge. Chiuso il capitolo acquisti e cessioni, la sessione invernale ha comportato anche una modifica del monte ingaggi del Napoli che ha rinnovato i contratti di Victor Osimhen e Matteo Politano.

Prima di questi nuovi contratti, il monte stipendi del Napoli ammontava a 68 milioni lordi. Osimhen, che ha beneficiato del Decreto Crescita sul rinnovo, ora ha un costo di 15 milioni lordi (ben 9 lordi in più rispetto ai 5.9 precedenti). Per quanto riguarda invece Politano, si è passati dai 4 lordi ai quasi 6.5. Il totale tra rinnovi, cessione Elmas ed arrivi definitivi, porta complessivamente gli stipendi su circa 82 milioni lordi, ben 14 milioni in più rispetto a prima.

Per completare il nostro focus bisogna tenere conto anche dello staff tecnico che chiaramente rientra nella voce salari e stipendi. Garcia, ancora sotto contratto, pesa quasi 4 milioni lordi (grazie al Decreto Crescita). A lui vanno aggiunti anche i membri dello staff. In più bisogna tenere conto di Mazzarri, Frustalupi e Pondrelli. Volendo fare una stima, il monte stipendi al momento è sui 90-92 milioni lordi. Una cifra non bassa che pesa non poco se guardiamo la posizione in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA