Il messaggio sbagliato che circola dopo la cessione di Kim

Dopo l'annuncio ufficiale della cessione di Kim al Bayern Monaco abbiamo letto le più disparate teorie sulla strategia che il Napoli starebbe mettendo in atto per rimpiazzare il gigante della Corea del Sud. Tra depistaggi vari, nomi che tornano magicamente di moda dopo anni, si sta dipingendo gli azzurri come una società non in grado di saper chiudere un acquisto che sapeva ormai da settimane dover fare. La realtà è che il Napoli sta già valutando il dopo Kim da marzo-aprile. Non c'è l'assillo di andare di fretta, ma la certezza di poter arrivare all'obiettivo a fari spenti e spiazzando tutti.

L'eresia più grande è però sostenere che il Napoli non voglia spendere tutti i soldi della clausola di Kim. E' un concetto che andrebbe articolato bene e non buttato in pasto così ai tifosi che spesso si fanno abbindolare da indiscrezioni puntualmente smentite dai fatti. Il Napoli, come ogni club del mondo dalla A alla seconda categoria, stanzia un budget mercato a priori e di poco suscettibile a variazioni in eccesso o difetto. De Laurentiis sta per rinnovare Osimhen con 7 milioni netti rendendolo il più pagato della storia del club. Il messaggio del non voler spendere i 50 milioni di Kim andrebbe calibrato. Nel senso che il club, come fa da anni, non butta soldi dalla finestra. Valuta, tratta ed infine sceglie la cosa migliore per questi colori.

Il mercato dei difensori è più complicato degli attaccanti. E' molto inflazionato perchè l'arte difensiva è roba assai rara in Italia ed in Europa. Vero, l'attesa sta snervando un po' tutti. Il tempo scorre, ma non a vuoto. Il Napoli, probabilmente, ha già da tempo scelto il candidato idoneo a prendere il posto di Kim. Calma e sangue freddo, l'improvvisazione è solo apparente. Quasi una strategia mediatica. Il difensore c'è già, ma nessuno sa il nome. A cosa serve dunque far salire l'ansia? Lasciamo lavorare chi di dovere. Questa società merita credito.

