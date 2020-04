Il bullismo di Neymar, l'amicizia con Mario Rui e quel derby calabrese con Gattuso: le 10 cose che non sapevi di Emerson Palmieri

Notizie calcio Napoli - Emerson Palmieri è l'ultimo nome accostato al Napoli in questi giorni. Il terzino è di proprietà del Chelsea, ma ha voglia di ritornare a giocare in serie A per rilanciarsi e conquistare anche la maglia della nazionale. Giuntoli ha formulato la sua prima proposta agli agenti: 3 milioni netti per 5 anni. Vedremo se la corte degli azzurri sortirà gli effetti sperati, nel frattempo ecco 10 curiosità sul difensore:

Ha la doppia cittadinanza brasiliana-italiana, quest'ultima l'ha ottenuta per “jure sanguinis” perchè discendente da Alfonso Palmieri nato a Rossano (Cosenza) il 12 maggio 1853. Questa località dista poco meno di 20 chilometri dalla città natale di mister Gattuso. Viene 'bullizzato' da Neymar quando passa in prima squadra al Santos: l'attuale stella del PSG gli taglia i capelli a caso con un rasoio lasciandogli un paio di ciuffi e una croce sulla nuca. E' molto legato al fratello Giovanni tanto da scegliere come umero di maglia il 23, giorno della sua nascita. Nella sua famiglia si è sempre masticato calcio: suo padre era un giocatore non professionista mentre Giovanni fa anche lui il terzino, ma in categorie minori brasiliane. Fu Walter Sabatini a portarlo alla Roma dal Palermo. Il dirigente ha messo di averlo acquistato quasi alla cieca: "L’avevo visto giocare mezza volta nel Palermo, mi è piaciuto nel modo di muoversi e, avendolo offerto il suo agente a condizioni molto buone, ho deciso di prenderlo" Ha un grande rapporto con Mario Rui: entrambi erano alla Roma e quando il portoghese si infortunò gravemente, Emerson Palmieri gli è stato praticamente sempre vicino. Il suo idolo è Marcelo del Real Madrid. Ha lasciato il nuoto per fare calcio. Ha iniziato la carriera calcistica da centrocampista. Arrivato poi in prima squadra al Santos, decise di trasformarsi in terzino sinistro. Debutta a 16 anni nel campionato brasiliano entrando negli ultimi 10 minuti di un Santos-Paulista 3-0.