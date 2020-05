Giuntoli story - Castori: "Mi convinse al casello di Modena Sud: prese Lasagna perché usciva fuori dai video! E' un guru della fisioterapia, se spegnevi il cellulare di notte..." [ESCLUSIVA]

Ultimissime Napoli - Tra le figure più legate a Cristiano Giuntoli c'è sicuramente Fabrizio Castori, l'uomo della promozione in serie A del Carpi: "Gli sono affezionato, è un ragazzo davvero che merita tanto: gli voglio davvero molto bene Si vedeva che voleva arrivare in alto, ma aveva, anzi ha, l'umiltà di chi viene dalle categorie inferiori ed ha fatto la gavetta per arrivare lì dove è oggi. E' rimasto riconoscente. Sono stato fortunato nell'averlo conosciuto, ma sfortunato nell'averlo perso perché andò al Napoli. Secondo me, ci saremmo salvati anche in serie A se fosse rimasto. Ricordo aveva già bloccato quattro calciatori, i migliori di B: Improta, Ragusa, Melchiorri e Gavazzi. Giuntoli ha grande competenza: sfido chiunque a fare tutte quelle promozioni con un budget praticamente vicino allo zero"

Come è nata la scelta Castori-Carpi?

"Il primo incontro con Cristiano fu al casello di Modena Sud. Conosceva il mio modo di lavorare, mi disse che Carpi sarebbe stato l'ambiente giusto per me. La prima cosa da parte sua fu: "Non ho un euro a disposizione: dobbiamo fare una squadra solo di giovani motivati provenienti da categorie inferiori". Gli dissi di non preoccuparsi perché "Non voglio fighetti, ma gente che corre e sputa l'anima". Mi fa capire che in quella realtà sportiva, bisognava fare di necessità virtù poiché non c'erano grosse risorse economiche da investire. Rimasi colpito dalla sua empatia naturale: Cristiano è un trascinatore, è uno che ti coinvolge. Mi convinse, ma avevo una sola perplessità..."

Ovvero?

"Non erano ammessi collaboratori esterni con me. In pratica dovevo accettare lo staff tecnico che c'era lì da anni. Questa cosa mi spiazzò creandomi dei dubbi perché non avendo persone mie all'interno poteva rappresentare un problema, pensai di poter avere qualche difficoltà. Giuntoli mi disse di non avere dubbi poiché sarei andato d'accordo con questi collaboratori 'sconosciuti' sul piano professionale. Devo dire che azzeccò la previsione: il mio rapporto con quel gruppo di lavoro fu davvero eccezionale"