Gratis, veloce e non inflazionato: Mazzarri porta lui il difensore centrale

Napoli Calcio - Si può affidare totalmente il mercato, magari facendogli scegliere i nomi, ad un allenatore che sa già di essere di passaggio? La chiave di volta di questo mercato del Napoli sta tutta qui, inutile girarci intorno. Da alcune settimane si è detto e scritto che il Napoli potesse in qualche modo chiudere per un centrale rapido in grado di colmare, seppur parzialmente, il vuoto lasciato da Kim. Sarebbe ingiusto e non veritiero affermare che Meluso non abbia provato a portare un calciatore con quelle caratteristiche ma la domanda ricorrente è sempre la stessa: conviene investire su cartellini a titolo definitivo per pedine che da giugno in poi potrebbero non servirmi più?

La sensazione è che il Napoli abbia scelto alla fine la soluzione più facile, gratuita e soprattutto immediata. Considerando che un difensore top, veloce e di personalità a gennaio non si muove, il mago Walter ha fatto una cosa semplice abbassando la linea difensiva lasciando poco spazio alle spalle dei propri tre centrali. Una mossa intelligente per certi versi in attesa delle grandi manovre estive. Il difensore veloce per una difesa a tre il Napoli ce l'ha e si chiama Natan che, tra l'altro, in Brasile giocava proprio braccetto di sinistra come dicono quelli bravi.

Il calciomercato è un po' come quando sei in Borsa. Se circola la voce che cerchi disperatamente un centrale ecco che tutti i prezzi iniziano a lievitare. Anche quelli di calciatori normali che in altre occasioni porteresti via ad una cifra ragionevole. Nehuen Perez, tanto di cappello al ragazzo che fin dal primo minuto ha espresso il desiderio di venire a giocare al Maradona, è un calciatore valido ma che non vale assolutamente 18 milioni di euro come si è letto da fonti autorevoli d'informazione. Tra un investimento tecnico al buio e una 'nuova' linea della difesa si è optato per la seconda. Una soluzione che lo stesso Mazzarri ha fatto intendere subito dopo Napoli-Fiorentina di Supercoppa.