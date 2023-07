Giuntoli, gli haters e l'ennesima scommessa vinta da De Laurentiis

Calcio Napoli - Adesso è rimasto solo il proprietario dell'intero condominio. Dopo l'addio del capomastro Spalletti, ieri si è concretizzato anche quello dell'architetto Giuntoli il quale dopo 8 anni non condividerà più il suo rapporto professionale con De Laurentiis. Da ieri sera la sagra dell'insulto all'ex direttore sportivo è ufficialmente iniziata. C'è chi posta tutti gli acquisti sbagliati, peccato non sappia il concetto di plusvalenza, dimenticandosi che volente o nolente Giuntoli ha scritto la storia del Napoli insieme a De Laurentiis, Spalletti e la squadra. Ogni cosa ha un inizio ed una fine, fa parte della vita così come del calcio.

A Giuntoli piacciono le sfide impossibili. Prima il Carpi dall'Eccellenza alla serie A, poi lo scudetto del Napoli ed ora la Juventus da ricostruire dalle macerie tecniche e finanziarie. Quando chiese a Bonacini il via libera per andare in via XXIV Maggio nella sede della FilmAuro aveva un sogno: consacrarsi in un club di prima fascia. L'ambiente ha scoperto solo dopo 8 anni di aver avuto uno dei direttori sportivi più bravi e capaci d'Europa. De Laurentiis invece no. Fin dal primo momento era sicuro del valore del rampante Cristiano da Agliana il quale ha sempre portato a casa il risultato tecnico ed economico rispettando alla lettera le disposizioni impartite dal duo De Laurentiis-Chiavelli. Certamente ci sono stati degli acquisti sbagliati ma bisogna mettere sul piatto anche le plusvalenze portate a bilancio da codesti calciatori che si sono rivelati flop.

L'acquisto di Osimhen l'ha voluto lui. Si impose con De Laurentiis, gli fece una testa così per convincerlo a spendere la cifra più alta di sempre: "Presidente mi ascolti: questo ragazzo qui diventerà un fenomeno". Il presidente gli ha dato fiducia ed ora si gode un cartellino valutato 200 milioni. Su Kvaratskhelia c'è ben poco da aggiungere. Ricordiamo poi Kim, Rrahmani, Di Lorenzo che i professori social avevano bocciato, Lobotka, Anguissa e tanti altri. Quando arrivò Ancelotti fu messo un po' in disparte, ma fortunatamente sconsigliò il colpo James a De Laurentiis. Il lavoro di un DS si giudica nel medio lungo periodo ed il modello Napoli è frutto anche delle sue scelte. Non ha mai chiesto un budget folle, si è sempre adeguato alle direttive economiche riuscendo sempre ad abbinare sostenibilità al discorso tecnico e di scouting. Se oggi il Napoli ha un patrimonio calciatori tra i più costosi d'Europa, il merito è anche di chi li è andati a prendere senza ascoltare il 'popolino'.

Adesso la Juventus aspetta Giuntoli costruire un progetto young e possibilmente con costi assai contenuti. Replicare quanto fatto a Napoli non sarà facile ma le sfide impossibili sono nel dna dell'ex ds azzurro. Vediamo se riuscirà a sfatare una sorta di macumba che colpisce chi decide di lasciare De Laurentiis. Lo dice la storia infatti che tutti coloro che scelgono di andarsene altrove non riescono poi a trovare fortuna. A Giuntoli va un grazie per contribuito a farci raggiungere un sogno che si aspettava da 33 anni. Sporcare con futili fazioni un qualcosa che resterà nella storia è provinciale. Il Napoli andrà avanti lo stesso.

