Gattuso-Napoli, Gazzetta: non è escluso che per il fine settimana possa già subentrare ad Ancelotti. Per il futuro ADL punta Gasperini

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport continua a scrivere di un Rino Gattuso in pole per la panchina del Napoli. Secondo la rosea, l'allenatore ex Milan potrebbe addirittura essere in panchina già nel prossimo weekend.

"Mandare via Ancelotti, e poi? Ci sarebbe bisogno di un allenatore che si interessi dell’immediato, che porti a compimento la stagione, cercando di centrare il quarto posto, dopodiché arrivederci e grazie, perché il presidente ha altre idee per il futuro. Come sostituto di Ancelotti, per la prossima stagione, lui vede molto bene Gian Piero Gasperini. Ma la questione futura è ancora lontana, mentre il presente richiede delle scelte immediate. E, allora, il primo nome in agenda è quello di Rino Gattuso: a lui è stata prospettata l’ipotesi del traghettamento che non piace, però, all’ex Milan. Ma, al momento, è proprio lui in pole position e non è escluso che per il fine settimana possa già subentrare al suo amico Carletto"