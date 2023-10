"Stai zitto, non sai perdere: sei un rosicone", perché tra Garcia e Pioli non corre buon sangue

Chissà se Stefano Pioli e Rudi Garcia domenica sera si stringeranno la mano oppure si porteranno dietro le ruggini del derby del 25 maggio 2015. Quella gara vide la Roma di Garcia battere per 2-1 (reti di Iturbe e Yanga-Mbiwa per giallorossi e Djordjevic per i biancocelesti) la Lazio allenata proprio da Stefano Pioli. Il post gara di quel derby fu davvero infuocato sotto tutti i punti di vista. Ad attaccare l'attuale allenatore del Napoli fu proprio Pioli il quale, ai microfoni di Sky, dichiarò apertamente: "Sono favorevole all'arrivo dei tecnici stranieri, ma quando arrivano cambiano velocemente e diventano peggio di noi. Penso a Garcia: Non c'era bisogno alla vigilia di dire che siamo dei piagnoni, di parlare di una gara in cui lui non c'era, non credo sia corretto e non bello a livello professionale".

Rudi Garcia e Stefano Pioli

Litigio Pioli Garcia nel derby Lazio Roma

La frecciatina di Pioli a Garcia fu forte. Probabilmente il gol di Yanga-Mbiwa subito a cinque minuti dalla fine fece infuriare non poco il tecnico biancoceleste. Il duello rusticano proseguì poi in conferenza stampa dove i due allenatori si incrociarono faccia a faccia. Pioli, riprendendo il discorso fatto a Sky qualche minuto prima, in conferenza stampa aggiunse: "Sembra che la Roma debba giocare in 12 per poter fare risultato, mi sembra assurdo. Io ricordo che la Lazio ha vinto l'ultima gara (con la Sampdoria, ndr) con un gol irregolare dopo aver pianto con l'Inter".

Tale considerazione arrivò all'orecchio proprio di Rudi Garcia che incrociò Pioli nel tunnel che porta alla sala stampa dello stadio Olimpico. Tra i due volano parole grosse e la polemica divampa a tutti gli effetti. "Sei un bugiardo, tu che parli di piagnoni" disse Pioli a brutto muso in faccia a Garcia il quale replicò: "Ma stai zitto, non sai perdere, sei un rosicone".

Insomma, tra Pioli e Garcia non corre buon sangue. Il precedente del derby romano può essere più o meno indicativo sulla voglia di entrambi di fare a tutti i costi risultato domenica sera. I due allenatori hanno l'esperienza e la maturità per mettersi alle spalle lo spiacevole episodio dell'Olimpico che ancora oggi viene ricordato dalle due tifoserie come un atto d'appartenenza dei due tecnici a Lazio e Roma. Probabilmente, verrà derubricato tutto con la solita frase 'Sono cose da campo' ma c'è da scommetterci che Stefano e Rudi vogliano farsi un bel scherzetto in vista di Halloween.

