Fughe di notizie, retroscena di spogliatoio e nessuna smentita: il Napoli metta un punto sul futuro di Garcia

Siamo sicuri che il faccia a faccia tra Rudi Garcia e la dirigenza sia avvenuto lontano da occhi indiscreti? Leggendo stamattina le notizie dei quotidiani, sembra che all'incontro di ieri abbiano praticamente assistito tutti. Emergono dettagli, retroscena ed anche ultimatum che il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe dato alla guida tecnica francese. Storicamente, non sappiamo se sia anche questa volta lo stesso, quando un allenatore deve essere messo in discussione a Napoli, ecco venire fuori le voci di dentro per rendere più incandescente e scomoda la posizione del 'malcapitato' tecnico di turno. Riecco dunque spuntare retroscena di spogliatoio (dovrebbero essere sacri), che con Spalletti non sono mai usciti fuori (probabilmente aveva capito chi erano le famose talpe di Castel Volturno), e ricostruzioni precise e dettagliate.

Diciamocela tutta, o la nostra categoria ha lavorato di fantasia (non lo crediamo in alcun modo) in queste ore parlando di esonero o fiducia a tempo per Garcia oppure ha avuto l'imbeccata interna. Quella per intenderci che fece uscire fuori di tutto e di più dopo quel Verona-Napoli su Gattuso e Giuntoli. Insomma, una fuga di notizie mirata a qualcosa. Il Napoli, società molto attenta a tutto quanto si scrive, se davvero ciò che circola è fantasia, dovrebbe fare un comunicato di smentita e di sostegno incondizionato a Garcia. Viceversa, lo avrebbe già messo alla porta dando sempre più spazio a notizie sempre di più forti e per certi versi anche destabilizzanti. Prima di Cagliari-Roma, erano uscite voci di esonero di Mourinho con tanto di contatto tra Friedkin e Flick. Il club giallorosso pubblicò immediatamente una nota di smentita rafforzando la posizione del tecnico portoghese.

Se davvero De Laurentiis non ha fiducia in Garcia deve agire subito. Non avrebbe senso tenerlo dopo che sta uscendo praticamente di tutto e di più sugli organi d'informazione senza peraltro che la società smentisca. Nella sua storia da presidente, una sola volta ha ammesso di aver sbagliato guida tecnica: lo fece con Donadoni. Darà il bis anche con Garcia? Questo non possiamo saperlo. Quando ci furono le fughe di notizie su Gattuso e Giuntoli, ricordate si parlò addirittura di Benitez come traghettatore, mediaticamente fu un inferno per i due diretti interessati. In quel frangente fu bravo Giuntoli a far sbollire la rabbia rimettendo a posto le cose almeno fino a fine stagione con Ringhio che poi andò via. Adesso se il Napoli ha piena fiducia in Garcia dia un segnale forte senza fughe di notizie. Altrimenti, dispiace dirlo, il destino di Rudi è già bello che segnato.