Frosinone-Napoli, i convocati di Rudi Garcia: c'è Anguissa, in trasferta anche Lorenzo Russo

Notizie Calcio Napoli - Diramati i convocati di Rudi Garcia per Frosinone-Napoli di domani per il debutto in Serie A. Recupera Anguissa mentre non c'è la fa Gaetano che resta a casa così come Kvaratskhelia. Out anche Demme ormai fuori dai piani del club. In trasferta anche l'azzurrino Lorenzo Russo.

Ecco la lista: