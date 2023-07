L'attore Decaro: "Sono stato testimone di nozze di Meluso: ecco come è nata la cosa con il Napoli. Dico una cosa ai tifosi su Mauro" | ESCLUSIVA

Calcio Napoli - L'attore Enzo Decaro è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le dichiarazioni di Enzo Decaro a CalcioNapoli24:

"Sono stato il testimone di nozze 30 anni fa del neo direttore sportivo Mauro Meluso. Gli ho portato bene perché è sposato sempre con la stessa donna (ride ndr). Da tifoso del Napoli ci ha dato qualche dispiacere sportivo con Lecce e Spezia. La nostra amicizia risale a quando lui giovane calciatore debuttò alla Lazio al posto di Chinaglia segnando un gol e procurandosi anche un penalty. Sembrava destinato ad una grande carriera ma ebbe qualche infortunio di troppo che l'hanno condizionato.

Ha poi intrapreso la carriera da direttore sportivo. Mauro ha fatto delle imprese sportivi importanti, tra queste ricordo la doppia promozione con il Lecce. In 20 giorno ha rivoluzionato lo Spezia portandolo alla salvezza. Credo sia un gran bel regalo per il nostro Napoli. Gli algoritmi che hanno suggerito a De Laurentiis di scegliere Meluso? Parliamo di una persona onesta, umile e soprattutto competente.

Qualche proposta importante Mauro l'ha ricevuta ma non lo aveva giudicato magari congruo per quel suo momento di vita. Napoli è una grande occasione per lui, è pronto nell'affrontare una piazza calda come quella nostra. La figura del direttore sportivo, come usa fare Mauro, è quello che sta sempre sul campo nel risolvere qualsiasi problema. Non lo sapeva nemmeno lui del napoli, domenica siamo andati insieme sul Gran Sasso. E' stata una cosa maturata lentamente nel Napoli poi probabilmente si sarà ristretto il numero dei candidati e si è decisi di andare su Meluso. Credo si sia materializzata in pochissimo tempo.

Posso assicurare ai tifosi del Napoli che quando un giorno Meluso lascerà gli azzurri non farà rivelazioni sulla fede calcistica bianconera. Non avremo dichiarazioni choc (ride ndr)".