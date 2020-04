Emergenza Coronavirus, Napoli pronto a varare l'iniziativa Charity Food: beni e prodotti di prima necessità alle famiglie bisognose

Notizie calcio - Il Napoli sta per varare una iniziativa legata al Coronavirus, come svelato in anteprima dal collega di Radio Marte Gianluca Gifuni durante Marte Sport Live: così come fatto dalla Roma nelle scorse settimane, il Napoli varerà la SSC Napoli Charity Food per Napoli.

La società, a domicilio, distribuirà a centinaia di famiglie bisognose - di Napoli e provincia - beni di prima necessità, prodotti di vario genere e gadget nelle prossime ore. Una iniziativa portata avanti con il sostegno degli sponsor del club azzurro: alcuni di questi, inoltre, distribuiranno autonomamente altri prodotti alle strutture ospedaliere.