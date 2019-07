De Laurentiis: "James? Siamo disposti a fare sacrifici, per il Real meglio che vada in prestito. Sproneremo Insigne, non è più un ragazzino. Su Elmas, Manolas e Ounas..."

"Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. Non abbiamo annullato la nostra attesa ma per scongelarci serve che il Madrid deve considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito. Ho letto tante baggianate... Io non mi metto a parlare con Florentino di James.

Abbiamo Giuntoli, un grandissimo agente amico di James, non abbiamo bisogno di parlare con Florentino Perez. Forse, qualora mi chiamasse, potrei rispondergli ma io non ho mai parlato con lui nè ho mai accennato o negoziato per James come ha riportato impudentemente qualcuno.

James al San Paolo? Sarebbe un bel regalo, ho scoperto che James ha reso tantissimo solo in due occasioni con Carlo Ancelotti, al Real Madrid e al Bayern Monaco. E' una super-garanzia per lui, di essere al centro della nostra volontà ed essere determinante sul campo per regalare ai tifosi qualcosa di importante. Lui lo ha capito e lo ha saputo, Ancelotti ci ha parlato e ha saputo motivarlo. Se sono rose fioriranno, aspettiamo che i tempi diventino maturi"



"Vorrei sempre un Napoli in cima ed in vetta ai desideri dei tifosi, giornalisti e calciatori stessi che animeranno questo torneo. Mi immagino un Napoli sempre più competitivo pèerchè l'asticella del campionato si è alzata con Conte, Sarri, il Milan che si sta rinforzando, la rinnovata Fiorentina, il Bologna, il genoa, il Torino. Mi sembra campionato forte ed equilibrato"



"Insigne? Ormai è un uomo sennò glielo ricorderemo, ha una maturità tale e non può più comportarsi in maniera infantile. Posso capire che in passato non gli andasse bene quel ruolo, ma uno delle sue qualità può giocare ovunque e mettersi a disposizione di Ancelotti che ha grande esperienza ed onestà intellettuale. Insigne troverà al Napoli casa sua e lo sproneremo a dare il massimo: qualche volta è stato un po' scontento ed ha reso meno ed altre è andato bene. Speriamo possa essere la sua stagione: voglio rivedere l'Insigne visto in nazionale".

"Albiol? E' un amico, gli ho detto rimani ed è rimasto per due anni consecutivi. Al terzo anno, quando ha voluto andare via, non potevo dirgli no. Andava sostitutito con un pezzo da novanta come Manolas e siamo intervenuti con grande determinazione. Sono felice che il greco sia dei nostri"

"Elmas? Ho detto molte volte che vogliamo prima vendere perchè abbiamo tanti calciatori. Nel momento in cui Rog andrà in altri posti e me lo stanno chiedendo all'estero ed in Italia: Marko ha grandi qualità anche se ha giocato troppo poco. Se lui dovesse trovare lidi migliori dei nostri, noi no ndiremo di no perchè amiamo che i nostri calciatori possano giocare di più. Siamo in attesa, se accadrà Elmas sarà un profilo per la nostra squadra. Ounas? Spero che vada in finale con l'Algeria per vederlo sfidare con Koulibaly, magari Adam gli fa anche un gol. Per questo ragazzo abbiamo tante richieste, ma ci stiamo ragionando perchè può essere utile anche a noi"

"Ho una sorpresa per Christian Maggio, è un piacere rivederlo. Sarri-Juve? Non ho visto le immagini, noi lavoriamo per il Napoli tutto il giorno. E' un continuo stillicidio di idee, bugie, di alternative ed i temi sono tanti perchè napoli vive di atnti altri temi. Il degrado culturale negli stadi nasce dai nostri politici che chiudono gli occhi e guardano altrove: è una vita che invochiamo interventi. Ho messo nel San Paolo telecamere in grado di individuare chi fa un coro contro chiunque o spara fuochi. Nei nostri tagliandi ci sarà un regolamento che prevede l'allontanamento del tifoso che commetterà intemeperanze anche se abbonato. San Paolo? Bisogna lavorare anche nel ventre per i lavori e fare altri lavori. Dico a Basile di riuscirmi a consegnarmi entro il 6 agosto gli spogliatoi per arredarli. Ho chiesto in Lega di spostare le prime due di campioanto fuori casa, oltre non si può fare: devono darsi una mossa per mettere in atto quelle attività che sono in atto da mesi. Le prime due amichevoli non li abbiamo date a pagamento per fare un regalo ai tifosi. Giocare contro il Liverpool non è di poco conto"