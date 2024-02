È il peggior girone di ritorno dell'era De Laurentiis? Cosa ci dicono i dati dal 2004 | FOCUS

Siamo al peggior girone di ritorno (finora) della gestione De Laurentiis? Il pareggio subito in casa del Cagliari ha un sapore amaro se consideriamo anche che si tratta del secondo consecutivo. Paradossalmente se prima il Napoli aveva problemi solo con le big mentre con le cosiddette medio piccole riusciva a portare quasi sempre a casa il risultato, ora il problema sembra esserci anche con chi gli è dopo in classifica. Considerando che la squadra allenata da Francesco Calzona deve recuperare una gara, nel conteggio delle prime 7 giornate del girone di ritorno di tutta l'era De Laurentiis, quella di quest'anno potrebbe risultare tra le più negative di sempre.

Punteggio Napoli nel girone di ritorno nell'era De Laurentiis

Nel nostro focus abbiamo preso chiaramente in considerazione le prime 7 giornate di ritorno dalla C ad oggi. Il Napoli attuale ha fatto 9 punti ed è in attesa di recuperare la gara con il Sassuolo che si giocherà mercoledì. Potenzialmente, gli azzurri potrebbero arrivare a 10-12 punti in caso di risultato positivo contro i neroverdi. In caso invece di sconfitta, questo Napoli sarebbe per rendimento tra i peggiori d'inizio del ritorno di tutta l'era De Laurentiis.

Il record negativo delle prime 7 si è avuto nella stagione 2008-09 con soli 2 punti. Nel 2009-10 il bottino fu di 8 punti mentre nel 2007-08 i punti erano gli stessi del Napoli guidato ora da Calzona (9). Di seguito vi riportiamo tutti i dati statistici in merito agli inizi del girone di ritorno dell'era di De Laurentiis: