D'Amico: "Insigne in MLS? Non ho incontrato Lorenzo ed il suo agente. Con gli americani un normale tour in Italia" [ESCLUSIVA]

L'intermediario di mercato Andrea D'Amico è intervenuto in diretta durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Osimhen mi risulta doveva essere oggi a Napoli, sicuramente il club avrà indicazioni più precise delle mie.

Non ho visto Insigne e tantomeno Pisacane, ero in giro con questi cari amici della MLS. Come noi ci informiamo su di loro ,anche loro hanno fatto un tour in Italia per vedere partite e quanto altro con me che sono il loro punto di riferimento in Italia. Gli americani sono molto più avanti di noi in tante cose, il nostro errore è che siamo troppo autocelebrativi avendo stadi non all'avanguardia e centri sportivi vetusti.

La lega americana è in crescita, è un movimento in continua espansione. Gli statunitensi sono bravi nel fare business, dovremo prendere esempio da loro perché il nostro sistema non è più sostenibile. I presidenti della MLS sono come se fossero tutti soci di un'unica società, lavorano nell'interesse di tutti per far crescere il movimento. In Italia invece non è così, si va nelle assemblee di Lega solo per creare divisioni.

Insigne in MLS? Non ho idea di queste cose, non ho parlato di queste cose con gli americani bensì di progettualità"