Cos’altro deve fare il Napoli per accontentare Osimhen?

Siamo sicuri che Victor Osimhen sia ancora un tesserato del Napoli? La domanda provocatoria sorge spontanea se andiamo ad analizzare gli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonista il forte attaccante nigeriano. Nell'ultima intervista rilasciata alla Cbs, il numero 9 del Napoli ha dichiarato che finirà la stagione in azzurro per poi prendere una decisione, a suo dire già fatta da tempo, riguardo il suo futuro. Un concetto per carità legittimo, ma tempisticamente sbagliato. Un po' come quando ha risposto via social in maniera 'educata' all'agente di Khvicha Kvaratskhelia (che ha sbagliato sia chiaro). Frasi forti che hanno fatto il giro del mondo tra il silenzio totale della S.S.C. Napoli che ha dato la sensazione di essere come quando vedi un film avvincente sul divano mangiando pop corn in attesa che accada qualcosa di spettacolare.

Il Napoli sembra davvero aver concesso più del dovuto a Victor Osimhen. De Laurentiis, famoso per essere uno che fa rispettare le regole anche comportamentali, davanti a VO9 appare flessibile come non mai. Viaggi prolungati per problemi personali, ricordiamo quello in Germania dove tutti invece pensavamoi stesse andando a vedersi la sfida Champions con l'Union Berlino. Episodio simile fu la fuga lampo per il Pallone d'Oro africano prima di un match decisivo con il Braga. Per carità, un premio glorioso, ma l'ok del club in quel momento è sembrato un cadeau. Aggiungiamoci poi la plateale lite con Garcia per una sostituzione così come il rosso all'Olimpico con tanto di partenza anticipata per la Coppa d'Africa quando poteva invece farlo dopo Napoli-Monza standosene al Maradona a dare sostegno.

Osimhen va protetto, è un patrimonio tecnico del Napoli. Tuttavia sembra quasi gli sia concesso praticamente di tutto al cospetto invece degli altri suoi compagni di squadra. Sarebbe interessante chiedere a De Laurentiis come mai per tutti vale il pungo di ferro (anche sulla condotta) mentre per VO9 sembra esserci una deroga a tutto. Probabilmente avrà preso a cuore questo ragazzo di Lagos e, da buon padre di famiglia, cerca di coccolarlo per farlo rendere al meglio. Un detto napoletano dice mazz' e panell' fann 'e figli bell...Ogni tanto una tiratina d'orecchie a Victor andrebbe fatta. Parlare già di futuro, dopo un rinnovo appena firmato, non è il massimo della vita.

