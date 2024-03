CN24 - Stadio del Napoli a Bagnoli: la reazione del Comune dopo le dichiarazioni di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha annunciato che il nuovo stadio del Napoli sorgerà a Bagnoli: "Non rifarò l'impianto di Fuorigrotta ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli. La prima pietra sarà posata tra 18 mesi. In 30 mesi il nuovo impianto sarà pronto. Nel 2027 la prima gara amichevole, immagino grandi fuochi pirotecnici per un’inaugurazione hollywoodiana. Nel 2032 saremo così pronti per gli Europei".

Stadio del Napoli a Bagnoli

Le dichiarazioni del presidente della SSC Napoli hanno portato a delle reazioni da parte di Palazzo San Giacomo. Non è un mistero che dal Comune di Napoli puntasse molto sulla riqualificazione dello stadio Maradona che, secondo De Laurentiis, non è praticabile. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, dal Comune fanno sapere che attendono sempre da De Laurentiis la presentazione di un progetto anche in chiave Bagnoli con tanto di cifre da investire.