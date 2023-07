Mario Rui, Zielinski e Lozano: l'impatto sul bilancio della SSC Napoli delle eventuali cessioni | FOCUS

Calciomercato Napoli - "Vale tanto oro quanto pesa. Speriamo non dimagrisca". Prendiamo spunto da questa celebre battuta recitata da Carlo Campanini nel film "Miseria e Nobiltà" riferendosi al turco-napoletano Antonio De Curtis, per descrivere la situazione dal punto di vista economico finanziario delle eventuali cessioni in Arabia di Mario Rui, Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Tre calciatori che hanno certamente un peso tecnico importante nella rosa del Napoli anche per quanto riguarda il bilancio.

Lozano e Zielinski

Partiamo da Mario Rui. Il portoghese ha 32 anni ed un contratto in scadenza nel 2025. Il suo ingaggio attuale è di 3.9 milioni lordi. Nei mesi scorsi il suo agente Mario Giuffredi dichiarò su un possibile addio del suo assistito: "Per lui prenderemmo in considerazione l’idea di andare via solo dopo aver vinto lo scudetto, ma dovrebbe arrivare un’offerta importante perché lui sta bene a Napoli". Chissà se adesso questo scenario si è davvero concretizzato visto che da molte parti si legge di un'offerta saudita con tanto di telefonata di Cristiano Ronaldo. Dal punto di vista prettamente contabile, una cessione di Mario Rui porterebbe sicuramente una plusvalenza. Il Napoli lo comprò per 9.5 milioni dalla Roma ed ora il suo valore a bilancio è di poco inferiore ai 2 milioni. Ragion per cui, se gli arabi mettessero sul piatto una somma superiore a tale valore di base, il Napoli farebbe una plusvalenza.

Per quanto riguarda Piotr Zielinski, siamo di fronte ad un calciatore di 29 anni che ha solo un altro anno di contratto. Il polacco ha un ingaggio da 6.4 milioni lordi e fu acquistato dall'Udinese per 15 milioni nel 2016. Il suo contratto fu rinnovato a fine agosto 2020. Anche qui il Napoli ha praticamente ammortizzato tutto il valore del cartellino per cui un'offerta, come si legge, dall'Arabia di 20 milioni sarebbe un'altra plusvalenza su un cartellino a bilancio che va verso valore zero.

Infine c'è Hirving Lozano, classe 1995, pagato dal Napoli 38 milioni più bonus dal PSV nel 2018. A volerlo in azzurro fu carlo Ancelotti. L'ingaggio del Chucky è di 5.9 milioni lordi per effetto degli sgravi del Decreto Crescita. Come Zielinski, anche lui ha solo un altro anno di contratto. Il suo valore a bilancio è di 1.2 milioni. Il Napoli dunque ha già ammortizzato il 97% del costo del cartellino. Anche qui, offerte superiori a quel valore di bilancio rappresenterebbero una plusvalenza. Sommando i tre ingaggi a lordo di Mario Rui, Zielinski e Lozano, il Napoli risparmierebbe in un solo colpo poco più di 16 milioni lordi su calciatori nella fascia d'età compresa tra 28-32 anni.