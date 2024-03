C'è un altro Napoli che vale già 70 milioni

In finanza, il rendimento è la variazione percentuale del valore di un investimento in un determinato periodo temporale. Nel calcio, gli investimenti sono per la maggior parte quelli fatti sui cartellini dei calciatori il cui valore può aumentare o diminuire nel corso di una stagione. Il Napoli ha molti calciatori in prestito tra serie A, B e C che potrebbero all'occorrenza rappresentare un vero e proprio assegno da riscuotere nella prossima sessione di calciomercato. Parliamo di pedine che stanno facendo bene nelle squadre in cui stanno giocando.

Quali sono i calciatori del Napoli in prestito

Calciomercato Napoli - In porta c'è Elia Caprile che ad Empoli, dopo un inizio non facile complice anche un infortunio, sta dimostrando che anche in questa categoria può dire la sua. Parliamo di un portiere che si sta mettendo in mostra e che il Napoli ha prelevato a titolo definitivo lo scorso anno dal Bari. La valutazione attuale di mercato dell'estremo difensore ad oggi è sui 15 milioni di euro.

In difesa c'è Alessandro Zanoli che a Salerno sognava di poter vivere un'annata diversa ed invece ha dovuto fare i conti con una situazione tecnica davvero molto complicata. Il terzino destro, la scorsa estate, in base ai rumors di mercato, aveva ricevuto offerto - anche dallo Sporting Lisbona - per 10-12 milioni di euro. Ad oggi, il suo valore si è dimezzato assestandosi intorno ai 5 milioni.

Poi c'è Alessio Zerbin ceduto in prestito al Monza dopo aver fatto bene sotto la gestione Mazzarri segnando gol e prendendosi anche un buon minutaggio. Palladino ha grande stima dell'ex Gozzano anche se, al momento, gli preferisce chi conosce meglio. Zerbin ha un grande potenziale e su questo non ci piove. Vale però lo stesso discorso di Zanoli; se non trova spazio il suo valore non può crescere. Oggi siamo intorno agli 8 milioni non di più.

Su Folorunsho e Gaetano si è detto già tutto. Volendo fare due conti, il Napoli ha nelle mani almeno un 35-40 milioni dal valore dei due cartellini. Una cifra mostruosa considerando che Folorunsho era considerato un esubero a tutti gli effetti mentre Gaetano è stato girato in prestito al Cagliari per trovare spazio. Non bisogna poi dimenticare Cheddira che a Frosinone sta facendo discretamente bene alla sua prima esperienza in Serie A. Con la maglia dei ciociari ha fatto 4 gol in 27 gare (non tutte da titolare). La valutazione del marocchino ad oggi è sui 10 milioni. In attacco occhio anche ad Ambrosino (2003) che in B al Catanzaro ha giocato già 22 partite con 2 gol e 2 assist. Un bottino sicuramente importante. Stesso discorso anche per Lorenzo Sgarbi (2001) che in serie C, con la maglia dell'Avellino, ha fatto 14 assist e 6 gol in 30 partite. Numeri importanti.

Volendo fare un discorso generale, se il Napoli decidesse di mettere sul mercato tutti questi calciatori in prestito, avrebbe un assegno da riscuotere che sfiorerebbe i 70 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe una sorta di extra gettito da poter reinvestire sul mercato. Ovviamente, difficile pensare che tutti possano essere messi in uscita. In particolare verranno fatte valutazioni accurate su Caprile, Folorunsho e Gaetano. Per il resto si vedrà, ma gli investimenti in prestito altrove per adesso stanno avendo un rendimento decisamente medio-alto.

RIPRODUZIONE RISERVATA