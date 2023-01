Biglietti Salernitana-Napoli, via alla prevendita solo ai tifosi granata e residenti in città

Ultimisisme Calcio Napoli - Aperta la prevendita dei biglietti per Salernitana-Napoli in programma sabato 21 gennaio all’Arechi. Lo annuncia la società granata attraverso il proprio sito ufficiale.

Biglietti Salernitana-Napoli in vendita: l'annuncio del club

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 9:00 di domani, sabato 14 gennaio, saranno in vendita per quarantotto ore con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana sottoscritte entro il 31/12/2022, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Napoli in programma sabato 21 gennaio alle ore 18:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. Per i possessori di Granata Card non residenti a Salerno e provincia di Salerno, è fatto obbligo di caricamento del biglietto su tessera.

La vendita libera partirà alle ore 11:00 di lunedì 16 dicembre solo per i residenti a Salerno e Provincia di Salerno.

Biglietti Salernitana-Napoli, i prezzi