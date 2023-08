Benitez apre all'addio di Gabri Veiga: "Interesse del Napoli è reale: possiamo perderlo. Ecco cosa gli ho detto"

Calcio Napoli - Rafa Benitez, allenatore del celta Vigo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato del futuro di Gabri Veiga che sembra davvero molto vicino al trasferimento al Napoli. Il calciatore ha dato il suo sì a de Laurentiis ed attende che le due società trovino la quadra per quanto concerne l'aspetto economico.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Rafa Benitez per quanto riguarda il futuro di Gabri Veiga:

"L'interesse del Napoli per Gabri Veiga è reale. La situazione del ragazzo, così come quella di altri calciatori, è in evoluzione. Ha una clausola rescissoria, si parla molto di una sua cessione. L'ideale per noi è che una situazione del genere venga risolta presto anche se non sono felice di una cessione. Gabri veiga è arrivato un po' in ritardo di condizione, ha qualche fastidio. Gli manca il ritmo partita come invece lo hanno i suoi compagni che si sono potuti allenare senza problemi. Parliamo comunque du un calciatore importante e di grande talento.

Ho parlato con lui per dirgli di gestire al meglio questa situazione concentrandosi esclusivamente sul lavoro da fare con la nostra squadra. Mi rendo conto però che non è facile, il mercato è una variabile che sfugge da ogni controllo".