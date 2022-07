17 giocatori lasciati a parametro zero in 10 anni: chi è andato via non si è mai fatto rimpiangere

Che fine fa chi lascia il Napoli a parametro zero? Guardando un po' i numeri degli ultimi 10 anni ci accorgiamo che sono stati 17 i calciatori che il club ha deciso di lasciare a scadenza di contratto. La lista è abbastanza lunga: Campagnaro, Reveliere, Colombo, Mesto, Radosevic, Rafael Cabral, Reina, Maggio, Milic, Callejon, Hysaj, Maksimovic, Ospina, Malcuit, Mertens, Ghoulam e Insigne. C'è da dire che mai nell'era De Laurentiis si erano visti tanti calciatori lasciati senza contratto a fine stagione come accaduto quest'anno. Chiaramente, rispetto alle altre annate, quest'anno sono pesati gli effetti economici del Covid che ha cambiato drasticamente il mondo del calcio.

Dei 17 calciatori lasciati dal Napoli nell'ultimo decennio nessuno, numeri alla mano, ha avuto uno step migliorativo nella sua carriera. Lasciando stare chi ha appena lasciato il club (non sappiamo dove andranno a giocare e se, nel caso di Mertens, ci sarà un colpo di scena) possiamo dire che i loro 'predecessori' non si sono fatti rimpiangere. Il rendimento, dopo l'addio a zero dal Napoli, non è stato brillante in altre avventure: Campagnaro fece malissimo all'Inter, Callejon alla Fiorentina è stato un flop così come Hysaj alla Lazio e Maksimovic al Genoa. Non scordiamoci di Reina che, dopo l'esperienza in azzurro, ha collezionato solo disastri. Dei vari Colombo, Mesto, Radosevic e Rafael Cabral si persero le tracce. E infine Maggio che ricominciò addirittura dalla serie B.

Insomma, fino ad ora le scelte di non rinnovare hanno premiato il Napoli. Numeri alla mano, De Laurentiis ha avuto ragione a non fare nuovi contratti a chi era in scadenza. Avrà ragione anche con Ospina, Ghoulam, Malcuit, Mertens e Insigne? Soltanto il tempo potrà dare una risposta vera e scevra da ogni sentimentalismo e populismo gratuito.

