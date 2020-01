Milan, Ibrahimovic arrivato a "La Madonnina" per le visite mediche: accoglienza da star [VIDEO]

Serie A - Zlatan al Milan! Zlatan Ibrahimovic è arrivato proprio in questi istanti a La Madonnina per le visite mediche alle quali si sottoporrà prima di sottoscrivere il contratto che lo legherà al Milan. Accoglienza da idolo assoluta quella riservata dai tifosi rossoneri al bomber svedese, come testimoniato dalle immagini di Tuttomercatoweb.