Il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, in merito ai nuovi tentativi della Superlega, ha scritto su Twitter:

"E niente, proprio non la capiscono. Vuoi dar vita a un nuovo torneo tipo superlega? Sei libero di farlo. Prima però devi uscire dall’UEFA, dalle sue coppe e dal tuo campionato nazionale (e se vuoi ne organizzi uno tuo). Semplice no? Invece pare di no".