Paolo Ziliani critica quanto scritto in questi giorni da La Gazzetta dello Sport sul caso Acerbi-Juan Jesus e prende le parti del centrale brasiliano del Napoli per quanto accaduto e fatto anche in passato. Perché Juan Jesus nel 2022 si è reso protagonista di un episodio indimenticabile dopo la gara giocata a Roma, con il calciatore del Napoli che ha consegnato di persona del cibo ai senzatetto nella stazione di Termini. Il commento di Paolo Ziliani contro Gazzetta sul caso Juan Jesus.