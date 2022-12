Ziliani insiste: "Inchiesta Juve, prevedo una squalifica a giugno e una sanatoria!"

"Come ho già scritto, i giocatori della Juventus, tutti rei confessi per la manovra stipendi, vanno squalificati per almeno un mese e multati di una somma non inferiore a quella illegalmente percepita. Io prevedo una squalifica a giugno e una sanatoria, che ne pensa Andrea Abodi (ministro dello Sport ndr.)?".

Inchiesta Juve

Ultime notizie. Il giornalista Paolo Ziliani prosegue la sua personale campagna di verità e giustizia legata all'inchiesta della Procura di Torino sulla Juventus. Secondo Ziliani, la squalifica è inevitabile, ed è contenuta nei commi 3 e 8 dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, che parlano esplicitamente di "multa" e "uno o più punti di penalizzazione" e di "un mese minimo di squalifica per i tesserati".