Ziliani: "Caso Osimhen? Pochissime possibilità che giustizia sportiva riapra procedimento, più probabile lo faccia con la Juventus..."

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sui social commentando la recente vincenda Osimhen e facendo chiarezza sulle possibili conseguenze:

"Che sia la Juventus a nutrire più timori rispetto alle mosse della Procura di Roma, e non il Napoli, ad essere quindi più a rischio penalizzazione, lo fa capire a fine articolo - e gliene va dato atto - anche Elisabetta Esposito sulla Gazzetta di oggi.

Il giornale non lo evidenzia e nei titoli tiene il Napoli nel mirino, ma la verità è che ci sono pochissime probabilità che la giustizia sportiva possa riaprire il procedimento-Osimhen, già archiviato con motivazioni che reggono anche oggi, mentre è quasi certo che lo debba fare sul conto della Juventus viste le nuove contestazioni mosse da Consob e magistrati romani alla nuova dirigenza juventina per i nuovi illeciti di bilancio in cui sta incorrendo".