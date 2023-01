Paolo Ziliani, giornalista, commenta su Twitter le motivazioni della sentenza sul -15 in classifica per la Juve:

"Illecito sportivo intenzionale provato, confessato e protratto nel tempo. Per capirci: non c'è solo il pericolo, con i prossimi processi, della revoca del titolo 2019-20, ma anche della cancellazione di quelli vinti precedentemente come sarebbe giusto e come sostengo da tempo".