Ultimissime calcio Napoli - Oggi è un grande giorno per Piotr Zielinski: il calciatore si sposa con Laura SÅowiak. Matrimonio con tanti ospiti che provengono da Napoli per festeggiare quello che sarà uno dei giorni più belli per il centrocampista polacco. La redazione di CalcioNapoli24.it ne approfitta per rendere i migliori auguri alla coppia in questo giorno speciale.