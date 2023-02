Zielinski, Lobotka e Rrahmani out, Sky chiarisce: "Semplice gestione delle energie"

Ultime notizie. Oggi Piotr Zielinsk, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani hanno svolto lavoro differenziato: i tre calciatori non hanno dunque preso parte all'allenamento con il resto dei compagni di squadra e Spalletti ha preferito concedergli una mattinata più leggere, con allenamento meno intenso.

Condizioni Zielinski, Lobotka e Rrahamni

Sulle loro condizioni, adesso, arrivano le rassicurazioni di Sky Sport. Secondo l'emittente, Zielinski, Lobotka e Rrahmani non sono assolutamente in dubbio per la partita di domenica, quando il Napoli giocherà in trasferta contro lo Spezia.

Perché allora hanno svolto allenamento differenziato? Secondo Sky Sport, "si tratta di semplice gestione delle energie visto l'intenso mese di febbraio che attende i partenopei".