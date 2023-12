Zanetti preoccupato per Lavezzi: appello in diretta tv per aiutarlo

Sono frammentate le notizie dall'Argentina sulle condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi. L'ex attaccante del Napoli è stato ricoverato nei giorni scorsi a Punta del Este, in Uruguay, inizialmente si era parlato di un accoltellamento, poi la famiglia ha smentito spiegando si fosse trattato di una caduta. Infine, sempre dall'Argentina, si è fatta chiarezza, con Yanina Latorre che ha rivelato di un ricovero in un centro di riabilitazione della provincia di Buenos Aires per abuso di sostanze stupefacenti.

Javier Zanetti

Appello di Zanetti per Lavezzi

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, intervenuto a Eltrecetv, ha dichiarato:

"Bisogna aiutare Lavezzi, non bisogna lasciarlo solo. Quando le persone chiedono aiuto, bisogna dargli una mano".

