Zaccheroni operato: gli è stato rimosso un ematoma alla testa, rimane in prognosi riservata

Migliorano le condizioni di Alberto Zaccheroni: l’ex allenatore di Milan, Inter, Juventus e Lazio è infatti ricoverato da ieri in rianimazione per un brutto colpo alla testa rimediato in un incidente domestico, ancora da chiarire se dovuto a un malore, cadendo da circa due metri di altezza.

Oggi l’allenatore è stato operato per rimuovere un ematoma alla testa che si era formato in seguito alla brutta botta subita. Le sue condizioni sono in miglioramento e allo stato attuale il tecnico nativo di Meldola non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia la prognosi resta inevitabilmente riservata.