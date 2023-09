Notizie Calcio - Union Berlino in campo quest’oggi per la 4a giornata di Bundesliga. Una delle tre avversarie europee del Napoli è attesa in casa del Wolfsburg. Ecco le formazioni ufficiali:

Wolfsburg (4-2-3-1): Casteels; Maehle, Lacroix, Jenz, Rogerio; Arnold, Svanberg, Wimmer, Majer, Gerhardt; Wind. All. Kovac

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Haberer, Laidouni, Kral, Gosens; Behrens, Fofana. All. Fischer