"Voglio mangiare una pizza con i miei amici", Geolier scherza con Angelina: "T'a facc' je Angelì" | VIDEO

Ultime notizie - Termina il Festival di Sanremo 2024 che tanto ha fatto discutere per la mancata vittoria del noto rapper napoletano Geolier nonostante il 60% di televoto. Alla fine a trionfare è Angelina Mango, decisivi i voti della stampa e delle radio. Ma nessun rancore per Geolier che il giorno dopo in conferenza stampa ha scherzato proprio con Angelina.

Geolier

Geolier-Angelina Mango: siparietto pizza

Una giornalista in conferenza stampa dopo la finale di Sanremo 2024 ha chiesto ad Angelina Mango cosa volesse fare ora dopo la vittoria e la sua risposta è stata:

"Ora subito dopo il Festival voglio andare a mangiare una pizza con i miei amici".

Immediata la risposta di Geolier alla cantante coetanea Angelina:

“Ta facc ij Angelì”.