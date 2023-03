"Vittoria Champions e scudetto?" ADL show: "Mi auguro entrambe! Ma..." | VIDEO CN24

Notizie Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è intervenuto nel convegno di presentazione della prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio”, inaugurata oggi, lunedì 6 marzo alle ore 11, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere.

Il patron della SSC Napoli nel corso del suo discorso ha parlato anche dell'ipotesi vittoria del Napoli di scudetto e Champions League:

"La UEFA potrebbe venirci incontro? No, il merito prevale. Io sono per levare alla UEFA il comando, per come è organizzata dovrebbe essere operativa come segretariato generale. Uno dovrebbe stabilire: siamo in 27 paesi europei, ogni paese a seconda dell'importanza dovrebbe portare un numero di squadre ad un campionato europeo tutti contro tutti. Altrimenti le palline dei sorteggi non hanno senso, vincono sempre gli stessi. Uno dovrebbe dire: se ho vinto la Champions, devo giocarmela contro tutti. A furia di dire la vinciamo e conquistiamo lo scudetto, ci portiamo iella da soli. Bisogna essere silenziosi. Sappiamo tutti che la napoletanità ha un passo in più, e quindi veniamo temuti (ride, ndr). La sconfitta con la Lazio è stata salutare, anche perchè sennò uno si siede. Sarri è stato paraculo, invece di giocare alto ha bloccato i due terzini e poi Kvaratskhelia purtroppo ha messo la palla sui piedi di Vecino. Champions e Scudetto? Mi auguro entrambi!".