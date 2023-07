Comune Casalnuovo, straordinario progetto per la disabilità: soggiorno in Trentino per assistere al ritiro Napoli

Progetto per la disabilità, “Vita Indipendente”. Oggi la partenza per Dimaro: una settimana di soggiorno in Trentino per assistere agli allenamenti e favorire l’autonomia.

Cappelli, zainetti e tanti sorrisi questa mattina in occasione della partenza di un gruppo di ragazzi con disabilità: sono arrivati tutti puntuali all’appuntamento che li ha visti partire per Dimaro, dove ad attenderli ci sono in ritiro i calciatori del Napoli ed un’intera settimana di soggiorno da trascorrere all’insegna della socialità e del divertimento.

Sono una quindicina, in totale, i ragazzi che nell’ambito del progetto “Vita Indipendente” hanno scelto di partire per trascorrere una settimana in Trentino: un sogno per molti di loro che dopo la vincita dello scudetto quest’anno avranno l’occasione di assistere agli allenamenti dei loro beniamini. E nonostante il caldo di questi giorni, l’azzurro delle sciarpe e delle bandiere era predominante in occasione della partenza. Il gruppo di cittadini, una volta raggiunta la città di Dimaro, soggiornerà in un hotel che si trova nei pressi del campo sportivo dove i calciatori della SSC Napoli trascorreranno il ritiro prima dell’inizio del campionato.

“Per me è un sogno, non vedo l’ora di arrivare – ha commentato uno dei giovani che questa mattina è salito sul bus – finalmente ci sarà un’intera settimana per noi. Faremo tante passeggiate ed assisteremo a tutti gli allenamenti del Napoli”.

A salutare i ragazzi pochi giorni prima della partenza ci ha pensato il sindaco Massimo Pelliccia: “Vedo tutti voi entusiasti e questo mi riempie di gioia – ha detto il primo cittadino rivolgendosi ai giovani ed ai loro accompagnatori – questa sarà per voi un’esperienza bellissima, che potrete svolgere in totale autonomia. Dovete solo pensare a divertirvi ed a tifare dagli spalti: saranno i vostri cori a dare ai calciatori la giusta carica per affrontare e vincere questo nuovo campionato”.

“Vita Indipendente” è un programma delle Politiche Sociali – Ambito territoriale N21 – volto a creare presupposti di autonomia per ragazzi ed adulti con disabilità, cui viene fornita l’opportunità di avviare percorsi condivisi volti al raggiungimento dell’autonomia ed al superamento delle barriere che si incontrano quotidianamente. “Attraverso progetti come questo di Vita Indipendente stiamo fornendo a questi cittadini un aiuto concreto – ha aggiunto il Sindaco – stiamo operando cercando di mettere da parte lo sterile assistenzialismo che appartiene al passato. Grazie a questi fondi le persone con disabilità potranno condurre una vita più autonoma, che non li obblighi a chiedere il supporto costante dei familiari, e che consenta di far vivere loro belle esperienze, come questa settimana che trascorreranno a Dimaro”.