Vincono l'Italia di Insigne e la Polonia di Milik e Zielinski, pari per Lobotka con la Slovacchia. Sconfitta ed espulsione per Hysaj

Ultime notizie calcio Napoli - Vince per 1-0 l'Italia grazie al gol di Barella e ad una prova sontuosa di Lorenzo Insigne, in campo per novanta minuti e sostituito solo nei minuti di recupero. 1-1, invece, per la Slovacchia contro Israele, mentre ha portato a casa l'intera posta in palio la Polonia di Zielinski e Milik: in campo per tutta la gara il bomber, mentre il centrocampista è stato sostituito da Linetty al minuto 85. Sconfitta per l'Albania di Hysaj contro la Lituania, con il terzino azzurro anche espulso per doppia ammonizione.