Esplode la festa dei tifosi napoletani allo stadio Maradona di Napoli dopo la partita di Serie A Napoli-Cremonese 3-0 con gol di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas. A fine partita i tifosi si riversano nelle strade per cantare cori e festeggiare l'ennesima vittoria in campionato e il momentaneo +16 in classifica.

Guarda il video di CalcioNapoli24 con il nostro inviato Marco Lombardi tra i tifosi fuori lo stadio.