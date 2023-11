Victor Osimhen: rientro e rinnovo, le ultime

Il Napoli è pronto ad accogliere nuovamente Victor Osimhen in gruppo. Il giocatore nigeriano è tornato dalla Nigeria ancora infortunato e dovrà ora fare gli ultimi giorni di terapie. Ci sono due aspetti che bisogna capire per quanto riguarda il rientro e il rinnovo del giocatore.

Condizioni Victor Osimhen: rientro e rinnovo

Napoli - Importanti novità che riguardano Victor Osimhen del Napoli tra rientro e rinnovo. Il bomber azzurro manca ormai da tempo al club e per questo motivo si cerca di capire quando potrà nuovamente essere a disposizione. Infatti, il calciatore ha intenzione di accelerare per i tempi di recupero che possono essere più brevi rispetto ciò che si pensava. Infatti, il rientro di Osimhen è previsto dopo la sosta delle Nazionali quando il Napoli dovrà affrontare in pochi giorni Atalanta e Real Madrid, poi altre sfide decisive con Inter e Juventus. Il club vuole averlo subito con i bergamaschi da sabato 25 novembre.

Per quanto riguarda, invece, il rinnovo di Osimhen, bisogna capire se ci saranno a breve nuovi incontri dopo i primi 12 falliti tra De Laurentiis e il suo agente Roberto Calenda. Le prossime settimane possono essere quelle decisive per ritrovarsi a parlare e provare a capire se è fattibile chiudere l'operazione in vista dei prossimi mesi. Qualcosa potrebbe già accadere in queste settimane di sosta, dove ADL si concentrerà sui rinnovi partendo da Politano e magari anche Zielinski.