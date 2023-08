"Victor mi dai la maglia?": siparietto con Osimhen, guardate cosa fa con un tifoso | VIDEO

Victor Osimhen molto sorridente e divertito al termine di Frosinone-Napoli 1-3. Dopo la doppietta ai danni del club ciociaro, il bomber nigeriano ha regalato la sua maglietta ad un bambino presente in campo al Benito Stirpe. Al momento dell'uscita dal campo però, a seguito dell'intervista a bordo campo con DAZN, Osimhen ha dovuto indossare una maglietta (quella di Zanoli) per fare per l'appunto l'intervista. Uscendo dal campo, alcuni tifosi in tribuna gli hanno chiesto di poter regalare loro la maglietta. Osimhen si è girato mostrando che la maglia era però quella di Zanoli, scoppiando a ridere. Clicca su play per guardare il video da Tiktok: