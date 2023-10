Ultime notizie calcio - Solita vergogna allo stadio Olimpico di Roma: anche in Europa League, anche in un Roma-Servette, intonati i soliti cori vergognosi nei confronti dei napoletani. Ancor più, in un momento storico particolare, in cui la zona è colpita dallo sciame sismico dei Campi Flegrei.

E a testimoniarlo è una ragazza napoletana, portata allo stadio dal fidanzato di fede giallorossa che mostra le immagini e aggiunge: "Mi dissocio!".

Clicca su play per guardare il video: