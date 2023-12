Verso Roma-Napoli: buone notizie su Zielinski-Anguissa

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo tante nubi che continuano ad addensarsi sul Napoli, qualche buona notizia arriva dall'infermeria: ieri mattina hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo sia Anguissa, che Zielinski. I due centrocampisti (titolari fissi della mediana azzurra) non erano neppure stati convocati con il Frosinone per alcuni problemi fisici. L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli scrive:

"E se per Zambo il pestone rimediato con il Cagliari sabato scorso sembrava essere uno stop facilmente smaltibile in vista della sfida con la Roma di Mourinho, c'era più di qualche perplessità sul recupero di Piotr (infiammazione al ginocchio) per la gara all'Olimpico. Così non è stato. Ieri i due hanno lavorato regolarmente con il gruppo di calciatori che ha svolto una seduta di allenamento più intensa (la squadra che ha giocato con il Frosinone ha svolto invece una seduta defaticante)".