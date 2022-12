Verso Inter-Napoli, infortunio muscolare per Brozovic: oggi ulteriori esami

Notizie calcio. L'Inter resta con il fiato sospeso per Marcelo Brozovic. I nerazzurri, prossimi avversari del Napoli il prossimo 4 gennaio, attendono novità dopo l'infortunio muscolare rimediato dal centrocampista nell'ultimo Croazia-Argentina.

Infortunio Brozovic, i dettagli

Secondo quanto riferito da Sky, in giornata il centrocampista si sottoporrà a esami strumentali per capire le sue condizioni. A osservare l'evolversi della situazione con particolare interesse, ovviamente, l'Inter che, in vista della ripresa del campionato, si augura che il suo regista non venga rischiato nella finale 3°-4° posto.